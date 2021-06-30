Sevgilisi dolandırıcı çıkan Şeyma Subaşı'ndan takipçilerine nasihat! Şeyma Subaşı, evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu yönündeki iddiaların ardından sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığı duyurmadan önce ise sevgilisinden olan bebeğini düşürdüğünü açıklayan Şeyma Subaşı'ndan yeni bir paylaşım geldi. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Sosyal medya fenomeninin takipçilerine nasihat verdiği paylaşımı çok konuşuldu. İşte o paylaşım…

Son dönemde yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, şimdi de yeni bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

En son İbiza Adası'nda görüntülen sosyal medya fenomeni, mini eteğiyle verdiği pozun altına düştüğü notla takipçilerine nasihat verdi.

Tatile çıkmadan önce sevgilisinden ayrılan ve bebeğini kaybeden Subaşı, yaşadıklarını atlattığını kastederek, "Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın" ifadelerini kullandı.

Çalkantılı özel hayatıyla çok konuşulan Subaşı'nın kendisini çabuk toparlaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Rol mü yapıyorsun?", "Ben üst üste bu kadar şey yaşasam kendimi 10 sene toparlayamazdım", "Yaşadığın her şey yalan mıydı? Bu kadar çabuk atlatamazsın" yorumlarında bulundu.