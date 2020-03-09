Sevda Demirel sapkın ilişkisinin detaylarını anlattı: Doruk'u hiç çıplak görmedim, cinselliği... 09.03.2020 12:47

Sevda Demirel ile sapkın ilişki yaşadığı sevgilisi Doruk Doğrusöz ayrıldı. Neslihan Doğrusöz katıldığı moda programlarıyla adının duyurduktan sonra hem cinsiyetini hem de adını değiştirmişti. Cinsiyet değiştirip kadın olan Doruk Doğrusöz ile geçtiğimiz ocak ayında aşk yaşamaya başlayan Sevda Demirel'in, evlilik kararı aldıktan kısa süre sonra ilişkisini bitirmesi dikkat çekti. Sevda Demirel'in annesinin de onaylamadığı sapkın ilişkiye dair merak edilen her detayı Sevda Demirel anlattı.

Sevda Denirel ile Doruk Doğrusöz ilişkisi bitti. Bu sapkın ilişkiyi Sevda Demirel'in annesi de istemiyordu. Demirel ise biten ilişkisinin ardından merak edilenleri anlattı.

Sevda Demirel, yıllar önce katıldığı 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında cinsiyet değiştirip Doruk ismini alan Neslihan Doğrusöz ile ilişkisini noktaladı. Bilal Özcan'a konuk olan Sevda Demirel, biten ilişkisinden bahsetti ve cinsel hayatları hakkında ilk kez konuştu.

47 yaşındaki güzel, evlilik yolunda giden ilişkisinde çok mutlu olduklarını ancak bir yerden sonra birlikte olmayacaklarını anladığını söyledi.

"BİRBİRİMİZE SARILIP UYUYORDUK"

"Doruk'a aşıktım. Bu hemen olacak bir şey değil. Bir ameliyat olması gerekiyor, yurt dışında olacak. Biz birbirimize sarılıp çok güzel uyuyorduk."

"CİNSELLİĞİN MERAKINDA OLSA BAŞAK BİR İNSANLA OLURDUM"

"Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilmiyor. Cinselliği çok iyi yaşayan erkekler yeterince erkek olamayabiliyor. Hiç umurumda değil cinsellik. Öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Çok seksi bir tavrım ve görüntüm olabilir, ama o doğrultuda yaşamıyorum. Sevgiye değer veriyorum. Beni hiç etkilemedi. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum. Çok iyi arkadaşımdı. Cinselliğin merakında olsa başak bir insanla olurdum." "Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması." "Hayatlarımızı birbirimize aktarmaya çalıştık ama çakıştığımız noktalarda geri çekilen bir çiftiz. Çok tartıştık, çok kavga ettik. Bilinçaltımızda hep dış etkenler vardı. Dışarıdan aldığımız hiç olumlu bir şey olmadı ki evde nasıl mutlu olalım."

"SIRT ÜSTÜ BENİ YERE İTTİ"

"Doruk bana hiç vurmadı. Sadece çok sinirlendiği bir anda onu bileklerinden tutunca beni sırt üstü yere itti. Ben güçlü bir kadınım gardımı alsaydım beni itemezdi, o an boşluğuma geldi."

"BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ"

"Başım ve belim yere çarptığı için büyük ağrılar yaşadım. Zaten daha önce de bir beyin ameliyatı olmuştum. Beynimde tümör vardı ve bu tekrarlanabilir. Beni o hareketi öldürebilirdi. Korktum ve ilişkinin olamayacağını anladım. Fiziksel reaksiyonlar o ilişkide devreye girdiği için bitmeye mahkum. Öfke kontrolü olmadığı için bu şiddete dönebilirdi."