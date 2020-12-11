Sevcan Yaşar'a mahrem görüntü şoku! Yeni görüntüler ortaya çıktı: "Sermiyan Midyat dövüp çıplak videomu çekti..."

Sevcan Yaşar'a mahrem görüntü şoku! Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar arasında neler oluyor? Sermiyan Midyat ile sevgili olduğu dönemde uzun süre hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gören ancak şantajla ilişkisine devam etmek zorunda kaldığını ifade eden Sevcan Yaşar, yarı çıplak videolarının çekildiğini ve mahrem görüntüleri üzerinden tehdit edildiğini ifade ederek Sermiyan Midyat için, "Kadının hırslı, kindar, entrikacı görüntüsünü reddetmemden ötürü birçok belgeyi paylaşmadım ama kendisi basını kullanarak beni linç ettirmeye çalışıyor" dedi.

Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar arasında neler oluyor? Mahrem görüntü şokuyla sarsılan Sevcan Yaşar, uzun süre sevdiği adam tarafından darp edilmesine rağmen 'Kan kusup kızılcık şerbeti içtim' diyerek yaşadıklarını anlattı. Sevcan Yaşar'ın yaşadıkları artık öyle bir hale geldi ki ünlü oyuncu 'susmamaya' karar verdi.

Yaşadıklarını ilk kez SABAH'a anlatan oyuncu Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığı o geceye dair detayları açıkladı. Yaşar, polis eşliğinde aldığı darp raporu ve şahitleriyle birlikte mahkemeye başvurdu. Ocak ayında ilk duruşması görülecek davadan önce Midyat ne hikmetse Amerika'ya gitti.

GİTMEDEN YAPTIĞI ŞOK AÇIKLAMALAR!

Gitmeden önce de öyle açıklamalar yaptı ki; gören de Midyat dayak yedi zanneder. Bu kadar deliller, şahitler ortadayken Midyat'ın kendini bu duruma düşürmesi tek kelimeyle insanların aklıyla dalga geçmektir.



'SÖYLEDİKLERİ YALAN'

Ben olayın ilk gününden beri haklı davasında Sevcan Yaşar'ın yanındayım. Onun bu süreçte ne kadar yıprandığını da yakından biliyorum. Ailesinin yanında bu süreci atlatmaya çalışan Yaşar'ı, hem bu süreci, hem de Midyat'ın kendisi hakkında ortaya attığı iddiaları konuşmak için aradım...

"Midyat'ın benim hakkımda ortaya attığı tüm iddialar yalan" diyen Yaşar, şöyle konuştu:

TV PROGRAMINDA BANA İFTİRA ATTI

"Bir televizyon programına çıkıp bana iftira attı. Söylediklerinin hepsi yalan. Ben susuyordum bugüne kadar. Sırf onu linç ettirmemek için. Basına da yansıdığı gibi elimde bir sürü video ve fotoğraf var. Yüzümü, bedenimi ne hale getirdiği ortada. Ben onu linç ettirmemek için susarken, o bir televizyon programına katılarak beni kamuoyu önünde küçük düşürmek ve linç ettirmek için her şeyi yaptı. Kendini haklı göstermek için hiç sıkılmadan beni suçluyor. Gerçek dışı iddialar ortaya atıyor. Kaç kere darp etti beni. Hep sustum. Beni konuşmamam için tehdit bile etti.

SON DAKİKA "GİZLİCE ÇEKTİĞİ MAHREM GÖRÜNTÜLERİMLE..."

Hatta ilk defa söylüyorum; bana uyguladığı şiddeti söylememem için gizlice çektiği mahrem görüntülerim üzerinden beni tehdit bile etti. İlk darbından sonra sinir krizi geçirdim ve ayrıldım. Benden habersiz şekilde sesimi kayıt etmiş o gün. Daha sonra barışmam için bana bu ses kaydını iletti ve tehdit etti. Ben de barışmak zorunda kaldım. Ses kaydını öyle bir montajlamış ki beni yumrukladığı ve tokat attığı bölümleri silmiş. Sadece benim sinir krizi geçirdiğim yerler var o kayıtta. Böyle bir adamı savunanları gördükçe çok üzülüyorum. Kendisi gizli isimlerle o programda hakkımda gerçek dışı iddialarda bulunmuştu. Ben de bugüne kadar çalıştığım dizilerin yapımcıları eşliğinde bu iddialarını da çürüteceğim. Katıldığı televizyon programında hakkımda konuşulanlar için de ayrıca hukuki yollara başvuracağım."

'ADALETE GÜVENİYORUM'

"Ben önce Allah'a sonra da yüce Türk adaletine güveniyorum" diyen Yaşar, sözlerine şöyle devam etti: "Şunu da söylemek istiyorum, ben bugüne kadar hep işimle gündeme gelmek istedim. Ama öyle acı şeyler yaşadım ki, susmak yerine yaşadıklarımı paylaşmak ve hukuki açıdan hakkımı aramak istedim. Ben ve ailem bu süreçte hem yıprandık, hem de çok üzüldük. Umarım bu zor dönemi bir an önce atlatırım."

ŞİDDETİN BELGELERİ!

Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü geceye ait bir ses kaydını paylaştı. Yaşar "Kadının hırslı, kindar, entrikacı görüntüsünü reddetmemden ötürü birçok belgeyi paylaşmadım ama kendisi basını kullanarak beni linç ettirmeye çalışıyor" dedi.

Şiddet gördüğü Sermiyan Midyat'a açtığı davası devam eden Sevcan Yaşar, son olarak o gün yaşananların ses kayıtlarını ortaya çıkardı. Yaşar'ın, son darp olayının yaşandığı 4 Mayıs'ta kendisini tuvalete kilitlediği sırada çektiği kayıtta Midyat'ın bağırarak 'S..mezsem o….. çocuğuyum' gibi ağır küfürler yağdırdığı duyuluyor. Yaşar, o kayıtla ilgili şunları söyledi:



PSİKOLOJİK ŞİDDET BENİ YORDU

"Bu ses kaydı, kendimi tuvalete kilitleyip polisi aradıktan sonra tehlike anında plansız olarak çekilmiş 3 saniyelik legal bir kayıt. Kapının kırılma anıdır. Sonrasında telefonumu aldığı ve darp ettiği için devamı yoktur.

Şimdiye kadar bu şahsı linçten korumak adına her şeyi yaptım. Belgelerimi paylaşmadım. Belgelerimi vermeyerek karşı tarafı koruma nedenim de; kadının hırslı, kindar, entrikacı görüntüsünü reddetmemdir. Sadece hukuki yolda haklılığımı kanıtlamak isterken kendisi basın yoluyla beni linç ettirmeye çalışarak tehdit ediyor. Artık bu uzaktan devam eden psikolojik şiddetten çok yoruldum. Kadın şikayetçi olunca, topluma şiddeti kanıtlamak zorunda bırakılıyor, dolayısıyla ikinci kez psikolojik şiddete maruz bırakılıyor. Sonunda olayı unutma süresi uzuyor."

İÇ ÇAMAŞIRIM VARDI

"İlk şiddet olayında, tokat attıktan sonra yatağın üstüne düştüm. Üzerimde sadece iç çamaşırım vardı. Ben yarı çıplakken videolarımı çektiğini gördüm. 'Ne yapıyorsun' dediğimde sildiğini söyledi. Ses kayıtları için de aynı şeyi söylemişti. Neden çekiyor, amacı ne? Tabii ki beni rezil etmek, kötü göstermek. Bu dava sonuçlandıktan sonra, özel görüntülerimi çektiği ve sesimi kaydedip yayınladığı için de suç duyurusunda bulunacağım."



"BENİ KENDİ EVİMDEN ALDI!"

Sevcan Yaşar, olayın yaşandığı evle ilgili şunları söyledi: "Birlikte kiraladık ama kira kontratı benim üzerimeydi. Eşyalar da benimdi. Beni dışarı atıp o evde 1 ay kaldı."

"EV SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!"

Sevcan Yaşar, mahkemeye sunduğu dosyada yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerinin fotoğraflarına yer verdi. "Kendimi tuvalete kilitledim, o da kapıyı kırıp dövmeye devam etti" diyen Yaşar, olay sırasında hasar gören evin fotoğraflarını da dosyaya ekledi. Yaşar, Sermiyan Midyat'ın da mahkemeye kendisinin darp edildiğine dair fotoğraflar sunduğu hatırlatılınca şöyle dedi: "Olaydan 10 gün önce bana yine saldırmıştı. Kendimi savunmuştum onun yumruklarından. O sırada oluşan tırnak izlerim onlar."

"SUNAMADIKLARINIZ VAR BENDE" SÖZÜ AKILLARA GELDİ

Sermiyan Midyat, şiddet haberlerine Twitter'da şu ifadelerle tepki göstermişti: "Mayıs ayından bu yana tek bir delil, ispat sunmadan, yalnızca bir açıklamanın peşine takılarak tarafıma yapılan yargısız infazlara, yorumlara ve art niyetli haberlere tek bir yanıtım olabilir. Sizin sunamadıklarınız bende var! Ancak ilişkime, kadına ve kendime olan saygım nedeniyle bunları sadece yetkili mercilere sunacağım. Sabretmeniz ve günü geldiğinde bugünkü önyargılarınız nedeniyle özür dileme erdemine de haiz olmanız dileğiyle."