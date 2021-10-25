Setlere dönen Fahriye Evcen'in gözü her an Karan'ın üstünde! Oğlunun güvenliği için harekete geçti

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.

Setlere geri dönüş yapan ünlü oyuncu, ajanstan çıktığında gazetecileri bir anda karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

HER AN GÖZÜ ÜSTÜNDE

Elindeki bir güvenlik şirketinin kartıyla dikkat çeken Fahriye Evcen'in setteyken aklının oğlu Karan'da kalmasından dolayı evine kamera taktırmak istediği öğrenildi.

Güzel oyuncu, muhabirlerin "Güvenlik kartı Karan için mi?" sorusuna, gülümsemekle yetindi.

2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilen Fahriye Evcen, "Sadece çocuğa sevgi ile yaklaşmasına bakıyorum. Özellikli olması önemli değil, çocukla bağ kurması yeterli. Dil bilmesi de önemli değil öncelikle bizim dilimizi iyi bir şekilde öğrenmesi önemli" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.