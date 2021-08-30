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Sergen Yalçın’ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya sütyenli paylaşımıyla mest etti

Sergen Yalçın’ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya sütyenli paylaşımıyla mest etti
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Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, 9 ay önce Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya gayret eden çift, geçtiğimiz günlerde ise yollarını ayırmıştı. Aralarındaki 26 yaş farkla dikkat çeken ikiliden Lisaveti Karibskaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Siyah mini şortu ve iç çamaşırıyla objektif karşısına geçen genç model, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Karibskaya için "Ayrılık acısını çabuk atlatmış", "Sergen hocam görmesin" yorumları yapıldı. İşte Lisaveti Karibskaya'nın o paylaşımı....


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