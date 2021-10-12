Sergen Yalçın’ın eski aşkı Lisaveta Karibskaya sınırları fena zorladı! Jartiyerli pozu olay oldu yatak odası paylaşımı çok konuşuldu

Sergen Yalçın'ın eski aşkı Lisaveta Karibskaya sınırları fena zorladı! Beşiktaş'ın 48 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın ile yaşadığı aşkla adını duyuran ve geçen aylarda ilişkisini sonlandıran Lisaveta Karibskaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettiren Karibskaya'nın jartiyerli iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu. Bikinili pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Ukraynalı model, son olarak iç çamaşırıyla yatakta verdiği pozları yayınladı ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte Sergen Yalçın'ın eski aşkı Lisaveta Karibskaya'nın olay olan o paylaşımları...