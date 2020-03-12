Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Kerem Bürsin'den şok sözler: Artık görüşmeye gerek yok, sakız gibi... 12.03.2020 12:47

Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin, sözleriyle herkesi şaşırttı. 28 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Atina'da ortaya çıkan aşk, İstanbul caddelerine devam ediyor. Sarıkaya'nın uzun bir süre ilişki yaşadığı sevgilisi Kerem Bürsin, eski aşkını sildi. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile ilgili aldığı kararla herkesi şoke etti. İşte Instagram'dan paylaştığı mini mavi elbisesi ile önceki gün sosyal medyayı sallayan oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında eski sevgilisinin sözleri...

Uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra Nisan 2019'da ayrılan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in aralarındaki bağ kopmamıştı. Birlikteyken sahiplendikleri köpekleri Orfeus ve Hectorius için görüşme kararı alan ikili, iddialara göre kopma noktasına geldi. Kerem Bürsin, bir süredir Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile bir araya gelmek istemediğini açıkladı.

Önceki akşam Reşitpaşa'da bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına şu yanıtı verdi: Sakız gibi uzamasın bu konu. Bu iş bir şekilde çözülür; köpeklerden biri onun, diğeri benim olur. Bence artık bu konuyla ilgili görüşmeye gerek yok. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Serenay Sarıkaya'nın, Cem Yılmaz'la birlikteliği üzerine sorular gelmesinden sıkıldığını söylemiş ve "Artık beni bu olaya karıştırmayın" demişti.

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisinin yeni ilişkisi hakkında konuşan ve "Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun" açıklamasını yapan Bürsin, ikiliye mutluluklar dilemişti.

Bunun üzerine Yılmaz da bu sözü Instagram'dan paylaşıp, "Bir bu kalmıştı, iyi oldu" diyerek Bürsin'e göndermede bulunmuştu. Serenay Sarıkaya, oyuncu Kerem Bürsin ile 3,5 yıl aşk yaşamış, ikili ilişkilerini Nisan 2019'da bitirmişti Ardından bir süre yalnız kalan Sarıkaya, sürpriz bir şekilde Cem Yılmaz'la yeni bir aşka yelken açtı. Daha önce görüntülenmekten kaçan ikili, geçtiğimiz hafta ilk kez objektiflerin karşısında poz verdi.