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Serenay Sarıkaya'nın öpücüklere boğduğu sevgilisi Umut Evirgen'den Nur Fettahoğlu'yla ilan-ı aşk paylaşımına açıklama

Serenay Sarıkaya'nın öpücüklere boğduğu sevgilisi Umut Evirgen'den Nur Fettahoğlu'yla ilan-ı aşk paylaşımına açıklama
28.02.2022 10:01

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Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen'le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu sessizliğini bozdu gerçekleri ilk kez açıkladı. Aşk var, yok derken geçtiğimiz günlerde bir mekanda sarmaş dolaş yakalanan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen birbirlerini öpücüklere boğmuştu. Çok konuşulan görüntülerin ardından Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen'le sosyal medya hesabından bir pozunu paylaştı. Umut Evirgen'den aşk iddialarına jet açıklama geldi.

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