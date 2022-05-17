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Serenay Sarıkaya'dan mavi büstiyerli süper minili şov! Tarzı ve dansıyla olay oldu!

Serenay Sarıkaya'dan mavi büstiyerli süper minili şov! Tarzı ve dansıyla olay oldu!
17.05.2022 16:36

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında süper minisi ve büstiyeriyle pozlarını yayınladı. Fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak Serenay Sarıkaya'nın ilginç baş aksesuarlı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Sarıkaya, binlerce alev emojisiyle yorum yapılan paylaşımına "Selam, naber" notunu ekledi. Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yapanlar arasında Merve Dizdar, İbrahim Selim, Önder Tiryaki gibi isimler vardı.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra tarzıyla da oldukça iddialı isimler arasında.

İlk dizisi fantastik bir yapım olan Peri Masalı'nda rol alan Serenay Sarıkaya, Limon Ağacı ve Adanalı dizileriyle ismini duyurdu.

Asıl çıkışını Lale Devri dizisindeki Yeşim karakteriyle yakalayan Serenay Sarıkaya, yıldızını Medcezir ile parlattı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan ''Şahmeran'' dizisinin heyecanını yaşıyor.

Rol aldığı her proje ile adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çeşitli markanın da yüzü olmaya devam ediyor.

Tarzı ve dansıyla dikkat çekti
Bir jean markasının yüzü olan güzel oyuncu, markanın lansmanına adeta damga vurdu.

Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da taşlardan oluşan bir aksesuar taktı.

Instagram'da 9,3 milyon takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, kombin pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Sarıkaya'nın "Selam ne haber?" notuyla paylaştığı fotoğraflara kısa sürede beğeni yağdı.

Sarıkaya'nın takipçileri ise o karelerin altına birbirinden ilginç yorumlar yazdı.

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