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Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'i çıldırtan istek! Ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Evliliğin eşiğinden döndüler

Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'i çıldırtan istek! Ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı! Evliliğin eşiğinden döndüler
07.10.2021 15:07
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Tolgahan Sayışman, Murat Süğlün, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar... 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, projeleri kadar aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Son olarak kendisinden yaşça büyük aşkları ile gündeme gelen ve, "Öğrenmeye meraklı olduğumdan kendimden yaşça büyük insanlarla arkadaşlık kuruyorum. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum." açıklaması ile günlerce konuşulan Serenay'ın bir dönem büyük aşk yaşadığı sevgilisi Kerem Bürsin ile neden ayrılığına yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Evlenecekleri gözüyle bakılan ikili hakkında o dönem Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya'ya teklifte dahi bulunduğu ileri sürülmüş ancak çift sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.

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