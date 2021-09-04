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Serenay Sarıkaya'dan ayna karşısında paylaşım! Beyaz gömleği ve mini şortuyla kendine hayran bıraktı

Serenay Sarıkaya'dan ayna karşısında paylaşım! Beyaz gömleği ve mini şortuyla kendine hayran bıraktı
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oyuncu Serenay Sarıkaya, art arda yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tek düğmesini iliklediği beyaz gömleği ve mini şortuyla objektif karşısına geçen Sarıkaya, ilk olarak "Ne belli?" notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu. Sevilen oyuncu Sarıkaya daha sonra ise ayna karşısında verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncu, son olarak bir video yayınladı ve takipçilerini öpücüklere boğdu. Tarzı ve pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...


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