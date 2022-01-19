Haberler Magazin Videoları Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşkında son dakika gelişmesi! Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken...

Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşkında son dakika gelişmesi! Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken...

Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşkında son dakika gelişmesi! Serenay Sarıkaya bu kez evleniyor derken...
19.01.2022 15:27

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen hakkındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların olduğu dönem Sarıkaya bunları kati bir dille yalanlarken, Evirgen'den de "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" itirafı gelmişti. Kaçak çift geçtiğimiz Aralık ayında Rumeli Hisarı'nda yakayı ele vermiş, Sarıkaya ise karşısında kameraları görünce sessiz kalmayı tercih etmişti. Aşıklar Şehri Paris'e tatile giden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in evlenecekleri iddia edilirken şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı mı?

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