Geçtiğimiz yazın en bomba aşklarından biri hiç şüphesiz Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı olmuştu. Defne Samyeli ile ayrıldıktan bir süre sonra Cem Yılmaz'ın adı Serenay Sarıkaya ile anılmış ancak itiraf bir türlü gelmemişti. Cem Yılmaz konuk olduğu İbrahim Selim'in programında 'Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına dalıp gidiyorum, bu stalk oluyor mu?' sözleriyle akılları karıştırmıştı. Büyük aşk en sonunda Atina'da görüntülenmeleriyle ifşa olmuştu. Ancak bu büyük aşk uzun sürmedi ve Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı. Geriye ise pek çok dedikodu kaldı bunlardan biri de Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın arasına girdiği yönünde olanlardı. Nitekim bu konuda Serenay Sarıkaya bu konu hakkında Ece Erken ve Bircan Bali'ye dava açmıştı. Sonuç ise beklediği gibi olmadı.

Serenay Sarıkaya reddedildi! 'Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'yi ayırdı' sözleri için Ece Erken ve Bircan Bali'ya dava açtı umduğu olmadı... Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı bitti bitmesine ama etkileri bir türlü bitmedi. Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşaması sonrası Ece Erken ve Bircan Bali'nin "Defne Samyeli, Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi" sözleri bir anda olay yaratmıştı. Serenay Sarıkaya bu sözlerin altında kalmadı ve 100 bin liralık tazminat davası açtı. Ancak işler Serenay'ın beklediği gibi gitmedi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

İlişkileri başlamadan Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteydi. Defne Samyeli'den ayrılmasına Serenay Sarıkaya'nın sebep olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ardından Yılmaz ve Sarıkaya ikilisi ilişkilerini açıkladıklarında, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında, Ece Erken ve Bircan Bali, "Defne Samyeli, Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi" sözlerini sarf etmişti.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Bu sözler üzerine Serenay Sarıkaya, 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Sarıkaya'nın davasını reddetti.

'KONDURAMADIM'

Defne Samyeli daha sonra yaptığı açıklamada aldatıldığını ima ederek şu sözleri kullanmıştı:

Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün.

DAVALAR PEŞPEŞE

Öte yandan hem Cem Yılmaz hem de Serenay Sarıkaya açtıkları davalarla gündeme geldi bol bol. Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' şeklindeki iddialara sessiz kalmadı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu söylentileri ortaya atan köşe yazarından şikayetçi oldu. Sarıkaya, kişiliğinin ve itibarının zedelendiğini, psikolojik olarak travma yaşadığını belirterek 50 bin lira tazminat talep etti.

BİR DAVA DA CEM'DEN

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile evinin bahçesinde otururken evinin içini ve havuzu gözetlemeye çalışan magazinciler tarafından taciz edildiğini ifade etmişti.

Cem Yılmaz, magazin hesabının sahibini mahkemeye vereceğini duyurmuştu.