Serenay Sarıkaya leopar bikinisi ile poz verdi! Teknede sevgilisi Cem Yılmaz'ı öperken görüntülenmişti...

14.08.2020 16:01

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz çifti, ayrılığa son noktayı koydu ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'a demirledikleri Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesinde görüntülenen Serenay Sarıkaya, sevgilisini öperken objektiflere yakalanmıştı. Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi. Son dönemlerde leopar desenli giyimi ile dikkat çeken 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, yine leoparlı bikinili pozu ile takipçilerinin karşısına çıktı. İşte Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Cem Yılmaz'ın Bodrum tatilinden görüntüler...