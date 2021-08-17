Haberler Magazin Videoları Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle verdiği pozlara beğeni yağmuru…

Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle verdiği pozlara beğeni yağmuru…

Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle verdiği pozlara beğeni yağmuru…
17.08.2021 21:02
Ana Sayfa 01:26
CHP'de 'Taliban' tartışması...
Ana Sayfa 00:40
Başkan Erdoğan'dan yüz yüze...
Ana Sayfa 05:19
Batı Karadeniz’de sel...
Ana Sayfa 02:11
Başkan Erdoğan’dan Kemal...
Ana Sayfa 00:32
Serenay Sarıkaya leopar...
Ana Sayfa 00:14
Ceren Benderlioğlu'dan...
Ana Sayfa 00:30
İkimizin Sırrı 3. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:48
Asuman Dabak şoke oldu!...
Ana Sayfa 01:49
Batshuayi resmen Beşiktaş'ta!...
Ana Sayfa 02:42
Serenay kırmızı bikinisiyle...
Ana Sayfa 00:58
Sanıkla yemek yiyen hakim...
Ana Sayfa 01:13
Trabzonspor Yunan yıldızı...

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum'a giden Hande Erçel, burada kırmızı mayosu ile verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erçel'in tepki çeken pozlarının ardından Serenay Sarıkaya, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarıkaya, kırmızı bikinisi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni aşkı Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Sarıkaya'nın paylaşımına "Gerçek kırmızı nasıl giyilir görsünler demiş gibi", "Hande'ye diss mi bu?" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan paylaşımı...


Magazin Videoları
SON DAKİKA