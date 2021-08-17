Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle verdiği pozlara beğeni yağmuru…

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından Bodrum'a giden Hande Erçel, burada kırmızı mayosu ile verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erçel'in tepki çeken pozlarının ardından Serenay Sarıkaya, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarıkaya, kırmızı bikinisi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni aşkı Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Sarıkaya'nın paylaşımına "Gerçek kırmızı nasıl giyilir görsünler demiş gibi", "Hande'ye diss mi bu?" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan paylaşımı...