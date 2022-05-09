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Serenay Sarıkaya ayna karşısında coştu! O anlar sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya ayna karşısında coştu! O anlar sosyal medyayı salladı
09.05.2022 20:54

OTOMATİK OYNAT

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Son olarak Şahmaran dizisinde yer alan ve aynı zamanda Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya'dan eğlenceli paylaşım geldi. Alice Müzikali'nin setinden paylaşım yapan Sarıkaya, sadece göğüslerini kapatan uzun kollu üstüyle ayna karşısında çektiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarının yapıldığı sırada yerinde duramayan oyuncu, hem fit hali hem de enerjisiyle birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Oyuncunun rol arkadaşları Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın eğlenceli anları da Sarıkaya'nın kadrajına yansıdı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...

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