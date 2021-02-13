Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile olan ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz aylarda taktırdığı silikonlarının patlamasıyla gecenin bir vakti soluğu Maslak'taki özel bir hastanede aldığı ve estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Serena Sarıkaya çileden çıktı fırçayı bastı 'Size ne ya!' Estetik sorularını duyan Serenay Sarıkaya küplere bindi.