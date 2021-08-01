Seren Serengil’in, Gülben Ergen paylaşımı sosyal medyayı salladı! ‘Bu paylaşım kavga çıkarır’

Ünlü sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın bikinili pozu üzerinden Gülben Ergen'e göndermede bulunmuştu. Seda Sayan'ın yaşına göre iyi bir görünüme sahip olduğunu dile getiren Serengil, yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen'i photoshop yapmakla suçlamıştı. Serengil, son paylaşımında yine Gülben Ergen'i hedef aldı. Ünlü sunucu, Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak şarkıcının selülitlerine dikkat çekti. Serengil'in gönderisini görenler ise 'Bu paylaşım kavga çıkarır' ifadelerini kullandı. İşte Seren Serengil'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...