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Seren Serengil’den Hadise sözleri: ‘’Reza Zarrab'la kayalıklarda el ele fotoğrafları…’’

Seren Serengil’den Hadise sözleri: ‘’Reza Zarrab'la kayalıklarda el ele fotoğrafları…’’
15.11.2022 01:19 - Son Güncelleme: 15.11.2022 01:24

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Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 30 Mayıs'ta sonlandıran Hadise, boşanma öncesi ve sonrası attığı her adımla sık sık gündem olmuştu. Ankara'da konser veren şarkıcı, son olarak sahne performansıyla dikkat çekmişti. Sıfır Tolerans adlı şarkısını seslendirirken "Sen biraz değil çoook yalandın" diyen Hadise'nin bu sözleri ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise şimdi ise Seren Serengil'in sözleriyle gündeme geldi. Daha önce Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ve Hadise arasındaki mesajları okuduğunu dile getiren Serengil, bu kez bambaşka bir iddiayı ortaya attı. Serengil, Hadise'nin Reza Zarrab'la kayalıklarda el ele fotoğrafları olduğunu ifade etti.

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