Seren Serengil’den çok konuşulacak ‘Survivor’ açıklaması: 'Seyredilmiyor bunları bilerek yapıyor'

Tv 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 2022 yılında All-Star formatına izleyiciyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda yarışan yarışmacıları bir araya getiren Survivor 2022 All-Star, 15 Ocak'ta başladı ve başladığı günden bu yana tansiyona çok yüksek. Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Barış Murat Yağcı aşk üçgeninin karışması zaten beklenirken bir de işin içien Mert Öcal ve Sude Burcu olayı da girince her şey birbirine girdi. Ancak bazılarına göre bunların çoğu bilinçli. Onlardan biri de Seren Serengil. Son dönemlerde sağlık sorunlarıyla uğraşan Seren Serengil, Survivor'ı fena halde dile doladı. Serengil, ''Burası Biri Bizi Gözetliyor mu? Baktı Acun Survivor seyredilmiyor bu hikâyeler olmaya başladı. Acun bilerek aldı bunları bence... Özel hayat konuşulmayan program tutmuyor" yorumunda bulundu.