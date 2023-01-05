Haberler Magazin Videoları Seren Serengil, Hadise'nin şikayeti üzerine ifade verdi. Ebru Gündeş'i tanık gösterdi

Seren Serengil, Hadise'nin şikayeti üzerine ifade verdi. Ebru Gündeş'i tanık gösterdi

Seren Serengil, Hadise'nin şikayeti üzerine ifade verdi. Ebru Gündeş'i tanık gösterdi
05.01.2023 18:00 - Son Güncelleme: 05.01.2023 18:04

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:04
Serenay ile Kıvanç hakkında...
Magazin 02:13
Yeşilçam güzeli Aydan...
Magazin 00:57
Müge Anlı'daki sapık Survivor...
Magazin 00:57
Yalı Çapkını 16. bölüm...
Magazin 01:30
Haluk Bilginer ile Aşkın Nur...
Magazin 01:29
Kısmetse Olur'da kavga çıktı...
Magazin 00:30
Ünlü isimler Mabel Matiz'in...
Magazin 00:30
Demet Evgar botoks ve dolguyu...
Magazin 00:44
Büşra Develi eski sevgilisi...
Magazin 00:21
Masterchef'ten elenen Burak...
Magazin 00:36
Turabi’den ‘Survivor’...
Magazin 07:08
Dünyanın en güzel kadınları...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar Hadise'ye felan halde kafayı takmış olan Seren Serengil, bu kez adliyede ifade verdi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA