Serel Yereli'den küvetten iç çamaşırlı paylaşım! Sosyal medya ayağa kalktı

Serel Yereli sınır tanımadı! Banyoda iç çamaşırıyla poz verdi... Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yereli, külotla banyoda poz verince olay oldu. Yurt dışına çıktığından bu yana son derece dikkat çeken paylaşımlarda bulunan oyuncunun pozuna sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Yereli için "Ne yapacağını şaşırdı", "Bu pozu yayınlamaktaki amaç ne?" yorumları yapıldı. İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan o pozu…