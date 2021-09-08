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Serel Yereli yine dekoltesiyle olay oldu

Serel Yereli yine dekoltesiyle olay oldu
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Yarı çıplak pozdan sonra camdan yansımasını çeken Serel'in göğüs dekoltesi sosyal medyada olay oldu. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Londra sokaklarında iç çamaşırıyla verdiği pozlarla sık sık eleştirilerin odağında yer alan Serel Yereli, bu kez de camdan yansımasını paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Serel, Melis İşiten'den boşandıktan sonra çapkınlıklarıyla gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu'nun radarına girdi..


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