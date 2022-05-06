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Serel Yereli sütyensiz paylaşım yaptı görenlerin ağzı açık kaldı! Konser haberini duyaracağım derken 'sık kafamıza'

Serel Yereli sütyensiz paylaşım yaptı görenlerin ağzı açık kaldı! Konser haberini duyaracağım derken 'sık kafamıza'
06.05.2022 16:33

OTOMATİK OYNAT

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Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara adlı karakterle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra güzel sesini değerlendirmek istemiş, Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp, Londra'ya yerleşmişti. Londra'da müzik eğitimine devam edip bir yandan da mekanlarda sahne alan Serel Yereli'den yine olay yaratan bir paylaşım daha geldi. Ünlü isim son olarak yeşillikler arasında bir fotoğrafını paylaştı.

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