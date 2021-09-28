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Serel Yereli göğüs dekolteli pozlarıyla yine sınır tanımadı! Her bir paylaşımı tepki çeken Serel Yereli bu sefer de...

Serel Yereli göğüs dekolteli pozlarıyla yine sınır tanımadı! Her bir paylaşımı tepki çeken Serel Yereli bu sefer de...
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Serel Yereli göğüs dekolteli pozlarıyla yine sınır tanımadı! Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan bu kez de Serel Yereli'nin tercihi göğüs dekolteli fotoğraflarından yana oldu. Serel Yereli'nin paylaşımları tepki toplamaya devam etti.


Serel Yereli yine bildiğiniz gibi göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı! Her bir paylaşımı tepki çeken Serel Yereli bu sefer de...

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