Serdar Ortaç’tan bomba itiraf: Benden çok çocuk aldıran kadın oldu, aralarında ünlü isimler de var

Serdar Ortaç’tan çok konuşulacak 'kürtaj' itirafı! Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, son olarak Nehir Gözlüm şarkısını Cansu Dere'ye yazdığını söyleyerek adından söz ettirmişti. Ortaç şimdi ise çocuk itirafıyla gündem oldu. Yıllardır çocuk sahibi olmak isteyen ünlü şarkıcı, "Çocuğum olacaktı ama kürtaj oldular!" diyerek yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ortaç, muhabirlerin "Kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna verdiği yanıtla ise şaşkına çevirdi.