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Serdar Ortaç’ın sahnede zor anları! Bir anda yere yığıldı

Serdar Ortaç’ın sahnede zor anları! Bir anda yere yığıldı
13.06.2022 00:22 - Son Güncelleme: 13.06.2022 00:48

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Uzun yıllardır borçlarını sıfırlamak için mücadele veren şarkıcı Serdar Ortaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olmuştu. Geçen günlerde "Borçlar belimi büktü" diyerek bu yıl şarkı yapamadığını söyleyen ve detaylarla herkesi şaşırtan Ortaç, bu kez son konserinde yaşanılanlarla gündeme geldi. Ortaç, konser sırasında bir anda dengesini kaybetti ve düştü. O anlar şarkıcının hayranlarını endişelendirirken Ortaç'ın kendini toparladıktan sonra yaptığı Gülben Ergen göndermesi dikkat çekti. İşte Serdar Ortaç'ın yürekleri ağza getiren o anları ve dikkat çeken açıklaması...

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