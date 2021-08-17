Serdar Ortaç'ın nafaka pişmanlığı! 'Şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'a verdi veriştirdi

Serdar Ortaç'ın nafaka pişmanlığı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Chloe Loughnan hakkında, 'Şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç, konserde sevenleriyle bir araya geldi. Muhabirlerle sohbet eden Ortaç, nafaka davası açıp bir dönem evine haciz koyduran eski eşi, İrlandalı model Chloe Loughnan'a, "Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" sözleriyle tepki gösterdi. Beş yıllık evliliği tek celsede biten şarkıcı, "Sanki düşmanmış gibi! Beni sevdin de evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun? Bir tane evim var, onu mu istiyorsun?" diyerek Chloe'ye sitemini dile getirdi.