Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ı korkutan sörf macerası! Denizin ortasında tek başına kalan sarışın güzel...

22.07.2020 13:55

Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe'nin sörf macerası olaylı bir şekilde bitti. Şarkıcı Serdar Ortaç'la olan beş yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Chloe Loughnan şimdilerde ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Tatilde geçirdiği keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunan Chloe'nin son paylaşımı dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte sörf tahtası üzerine binen ve kürek çeken İrlandalı model, başına gelenleri Instagram hesabından paylaştı. İşte Serdar Ortaç'ın eski eşinin zor anları...

Yaptığı açıklamalar ile son zamanların en çok konuşan ismi olan Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'teydi. 19 Ağustos'ta bir mekanda konser vereceğini söyleyen Ortaç, "Konser vermeyi planladığımız günü ilan etmemizle, biletlerin tükenmesi bir oldu. Çok mutluyum. En güzel bir şekilde gerçekleşirse buradaki konserlerin devamı gelecek" dedi.

Verdiği bir röportaj da, "En mutlu olduğum zamanda bile mutsuz olurdum" açıklaması hatırlatılan Ortaç, "Ne yapayım baba! Neyse o. Mutsuzum da, isyankarım da benim yapım bu. 'Mutsuzum' diye bir şarkım da var hatta. Varın oradan yola çıkın artık. Aslında güzel günlerim de çok oldu ama ben mahvettim" dedi. Aşka kalbini kapatmadığını da belirten Ortaç, "Aşık olursam, seversem bırakmam" diyerek bisikletiyle evine gitti.

Şarkıcı Serdar Ortaç'la olan beş yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Chloe Loughnan şimdilerde ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Tatilde geçirdiği keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunan Chloe'nin son paylaşımı dikkat çekti.

Arkadaşlarıyla birlikte sörf tahtası üzerine binen ve kürek çeken İrlandalı model, başına gelenleri Instagram hesabından paylaştı.

Hızını alamayarak denize açılan Chloe, sonrasında iki kişilik bir ekip tarafından kurtarıldığını ve kıyıya getirildiğini söyledi.

Loughnan, sürat teknesiyle gelerek kendisini kurtaranlara teşekkür etmeyi de unutmadı.