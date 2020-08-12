Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tişörtünü kaldırıp... Eski yenge şov yaptı!

12.08.2020 12:04

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Instagram'dan yaptığı mayolu paylaşımıyla dikkat çekmiş, fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları ise, 'Ne kaybettiğine bak Serdar' şeklinde yorumlarda bulunmuştu. Chloe Loughnan bu kez de sosyal medya hesabından tişörtünü birden kaldırarak bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Öte yandan 5 yıllık evliliğini bitiren Serdar Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açtı. Yeni sevgilisini sevdiğini söyleyen Ortaç'ın, eski eşi Chloe Loughnan'ı özlediğini ifade etmesi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.