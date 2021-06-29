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Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı işte son hali

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı işte son hali
29.06.2021 09:39
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Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti! Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı… Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllara damgasını vuran 'Karabiberim' adlı şarkısının klibinde oynayarak şöhreti yakalayan İlknur Soydaş, Bodrum'da görüntülendi. Güzelliği ile dillere destan olan Soydaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, esmer güzel için "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Yıllar en çok ona yaramış" yorumlarında bulundu. İşte İlknur Soydaş'ın son hali…


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