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Seray Sever’in derin yırtmaçlı buz mavisi elbisesiyle verdiği poz nefes kesti!

Seray Sever’in derin yırtmaçlı buz mavisi elbisesiyle verdiği poz nefes kesti!
09.07.2021 19:06
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Seray Sever’in derin yırtmaçlı buz mavisi elbisesiyle verdiği poz nefes kesti! Doya Doya Moda yarışmasında jüri koltuğuna oturan ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sever, yarışmada giydiği derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Derin yırtmaçlı ve dekolteli buz mavisi elbisesiyle ilgi odağı olan Sever'e takipçileri övgü yağdırdı. İşte Seray Sever'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…


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