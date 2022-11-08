Seray Sever'den, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan hakkında olay yaş itirafı: "Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım"

Seray Sever'den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili bomba sözler! Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlenen ve ikiz bebek dünyaya getiren Seray Sever itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Seray Sever'in konuk olduğu 2. Sayfa isimli magazin programında ünlü çiftlerin yaş farkları ele alındı. Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce dalga geçtiğini itiraf etti ve "Büyük konuştum" dedi. İşte "Pınar o dönem bana küstü" diyen Seray Sever'in gündeme bomba gibi düşen açıklaması...