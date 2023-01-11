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Seray Sever, yıllar önce sevgilileri tarafından düzenli olarak aldatıldığını söyledi

Seray Sever, yıllar önce sevgilileri tarafından düzenli olarak aldatıldığını söyledi
11.01.2023 01:32

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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Seray Sever, ilk evliliğini henüz 21 yaşındayken yaptı. İlk evliliği 5 yıl süren Sever, Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül'e gönlünü kaptırdı. 4 yıllık ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Seray Sever ile Eray Sünbül, geçen Nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına aldı. Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sever, bu kez ihanet açıklamasıyla gündem oldu. Sever'in yıllar sonrası yaptığı ihanet açıklaması ağızları açık bıraktı. İşte o açıklama...

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2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ve ikiz bebekleri olan Seray Sever, yıllar önce uğradığı ihanetlerden şu sözlerle bahsetti: "Ben kin tutma durumu yoktur. Yapan kendine yapar. Aldatan da aslında kendini aldatıyor. Eskiden biri beni aldattığı zaman çok sinirlenir ve beni nasıl aptal yerine koyar diyerek kişilik meselesi haline getirirdim. Çok aldatıldım ve yakaladım. Aldatıldığında kendine güvenini kaybetmeyeceksin. O yapan kendine yapıyor. O fobimi yendikten sonra da aldatılmadım. Bu durum bende fobi haline gelmişti. Bir dönem düzenli aldatıldım. Güzel kadınların yanında bir adam gördükleri zaman o adam kıymete biniyor. Bundan dolayı da aldatılma potansiyelin artıyor. Çünkü yanındaki adam cazip hale geliyor. Düzenli aldatıldıktan sonra ufak bir şüphe duyduğum an o ortamda bulunmamayı tercih ederek bu meseleyi çözdüm."
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