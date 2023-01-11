Seray Sever, yıllar önce sevgilileri tarafından düzenli olarak aldatıldığını söyledi

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Seray Sever, ilk evliliğini henüz 21 yaşındayken yaptı. İlk evliliği 5 yıl süren Sever, Manda Yuvası filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül'e gönlünü kaptırdı. 4 yıllık ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran Seray Sever ile Eray Sünbül, geçen Nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına aldı. Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sever, bu kez ihanet açıklamasıyla gündem oldu. Sever'in yıllar sonrası yaptığı ihanet açıklaması ağızları açık bıraktı. İşte o açıklama...