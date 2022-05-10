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Seray Sever doğum sonrası ilk kez paylaştı! Son hali dikkat çekti...

Seray Sever doğum sonrası ilk kez paylaştı! Son hali dikkat çekti...
10.05.2022 00:06 - Son Güncelleme: 10.05.2022 00:24

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2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, 19 Nisan'da ikiz kızları Sofia ve Alya dünyaya getirdi. Bir röportajında "Sofia yanımda, Alya kuvözde" bebekleri hakkında bilgi veren ve yaşadıklarını anlatan Sever, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sever ilk olarak doğumhanede çekilen karenin de yer aldığı bir paylaşımda bulundu ve ardından son halini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte ikiz annesi Seray Sever'in son hali ve doğumhane fotoğrafının da yer aldığı o paylaşımı...

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