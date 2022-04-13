Seray Sever ‘bir takım çekimler’ deyip kırmızılar içinde karnı bununda halini paylaştı! Yorum ve beğeni yağdı…

Seray Sever'den karnı burnunda paylaşım! Kızlarını kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Seray Sever, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, vücudunu saran kırmızı elbisesi ile karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken Seray Sever son haliyle gündem oldu. İşte Seray Sever'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...