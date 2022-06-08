Haberler Magazin Videoları Seray Sever ağladı! 📺 Taze anne canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: ''Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarıma''😂

Seray Sever ağladı! 📺 Taze anne canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: ''Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarıma''😂

Seray Sever ağladı! 📺 Taze anne canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: ''Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarıma''😂
08.06.2022 15:09

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📺 Seray Sever canlı yayında ağladı anlattıkça herkesi de ağlattı! 2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, geçen Nisan ayında ikiz bebekleri Alya ve Sofia'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Hem doğum öncesi hem sonrası sık sık paylaşımda bulunan ve özellikle karnı burnunda pozlarıyla çok konuşulan Sever, 2.Sayfa programına konuk oldu. Sever, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, nisan ayında Sofia ve Alya adını verdiği ikizlerini nisan ayında kucağına almıştı.

Anne olduktan sonra ilk kez bir televizyon programına katılan 49 yaşındaki Sever, zorlu doğum sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

"Zor bir süreçti"
"Çocuklarım boğa burcu olsun diye bir gün sonra doğum yapmak istedim ama olmadı. diyen Sever, "Zor bir süreç oldu. Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum 3 buçuk saat sürdü. Ameliyathaneye girerken bütün riskleri bilmiyordum. Çok kalabalık bir doktor ekibi vardı. Operasyon öncesi bir adak adadım ama sonrasında tamamen bir teslimiyete girdim." dedi.

Tüp bebek için bir daire parasından fazla harcadığını söyleyen ünlü sunucu, "O dönem her duyduğuma inanıyordum. Buradan anne olmak isteyen hanımlara da sesleniyorum: Bu olmaz diye bir şey yok. Umutlarını kaybetmesinler." dedi.

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