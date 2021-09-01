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Serap Paköz’den ‘estetikten konuşamıyor’ iddialarına canlı yayında sert tepki

Serap Paköz’den ‘estetikten konuşamıyor’ iddialarına canlı yayında sert tepki
01.09.2021 13:54
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Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Ekranlara geri dönen sunucu canlı yayında konuşmakta zorlananca kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Estetikten konuşamıyor" yorumları da peş peşe geldi. Eleştirilerin ardından açıklama yapan sunucu, ‘’ Biraz zor konuşuyorum, insanlar diyor ki Fransız Askısı, bilmem ne, o, bu. Ben her şeyimi paylaştım sizler ile. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, 7 tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir." ifadelerini kullandı.


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