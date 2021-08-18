Haberler Magazin Videoları Serap Paköz 'photoshopsuz' dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan 'keşke photoshop olsaydı' dedi! İşte son hali

Serap Paköz 'photoshopsuz' dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan 'keşke photoshop olsaydı' dedi! İşte son hali

Serap Paköz 'photoshopsuz' dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan 'keşke photoshop olsaydı' dedi! İşte son hali
18.08.2021 16:51
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Tecrübeli sunucu Serap Paköz bir süre önce yaptığı paylaşımda estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Ekranlara dönmeye hazırlanan Serap Paköz yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaştığı görüntü sonrası gündeme gelmişti. Estetik operasyonlar sonrası Serap Paköz son haliyle sahalara geri döndü ama ne dönmek. Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz 'photoshopsuz' diyerek son halinin fotoğrafını paylaştı. Kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptıran Paköz'ün son hali, sosyal medyada gündem oldu.


Serap Paköz 'photoshopsuz' dedi estetikli son halini paylaştı herkes bir ağızdan 'keşke photoshop olsaydı' dedi! İşte son hali

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