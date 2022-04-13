Şarkıcı Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıcak havayı fırsat bilerek soluğu bahçe de alan Özdemir, sere serpe uzanarak çektiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu. En cesur haliyle objektif karşısına geçen Özdemir, sevimli dostuyla da poz vermeyi ihmal etmedi ve paylaşımının altına "Seni gerçekten ısıracağım artık" notunu ekledi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...