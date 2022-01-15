Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü'nün 'evet' dediği o an...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisinden Paris'te evlilik teklifi aldı... Müzik piyasasında büyük başarı sağlayarak adından söz ettiren Öykü Gürman, oyunculukta da bir o kadar yetenekli. Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteri ile hafızalara kazınan Öykü Gürman, kariyeri kadar özel hayatında da oldukça mutlu. Yaklaşık 4 yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte olan 39 yaşındaki Öykü Gürman bugün Paris'te dünyaevine giriyor. İşte Öykü'nün 'evet' dediği o anlar...