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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü'nün 'evet' dediği o an...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisiyle evleniyor! İşte Öykü'nün 'evet' dediği o an...
15.01.2022 14:53

OTOMATİK OYNAT

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi Öykü Gürman... 4 yıllık sevgilisinden Paris'te evlilik teklifi aldı... Müzik piyasasında büyük başarı sağlayarak adından söz ettiren Öykü Gürman, oyunculukta da bir o kadar yetenekli. Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Asiye karakteri ile hafızalara kazınan Öykü Gürman, kariyeri kadar özel hayatında da oldukça mutlu. Yaklaşık 4 yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte olan 39 yaşındaki Öykü Gürman bugün Paris'te dünyaevine giriyor. İşte Öykü'nün 'evet' dediği o anlar...

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