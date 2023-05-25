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Semiha Yankı’nın Mert Ramazan Demir açıklamaları bomba: İbrahim Erkal havası var

Semiha Yankı’nın Mert Ramazan Demir açıklamaları bomba: İbrahim Erkal havası var
25.05.2023 16:29

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Mert Ramazan Demir'i İbrahim Erkal'a benzeten Semiha Yankı'dan olay sözler! 25 yaşındaki genç oyuncu mert Ramazan Demir'i İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e benzeten de oldu, Tarkan'a benzeten de... Geçtiğimiz günlerde Nurseli İdiz, "Ben bir şey bulamadım ama bu çocuğu baya bir yukarlara çıkardılar. Çok genç, birkaç işini daha görmek lazım. Bende bir antipati yaratıyor. Elektrik alamıyorum. Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu aşırı iyi..." yorumunda bulunmuştu. Sanatçı arkadaşına katıldığını ifade eden Semiha Yankı'dan bomba ifadeler geldi. Yankı, Mert Ramazan Demir için "İbrahim Erkal havası var belki" diyerek durumu yumuşattı.

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