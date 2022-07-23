Selin Yeninci tatilden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Selin Yeninci, oyunculuk performansıyla birçok izleyici gibi İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekmişti. Tatlıses tarafından iltifat yağmuruna tutulan Yeninci, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettirmişti. Yeninci, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil için Yunanistan'a giden ünlü oyuncu, bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınladı. İşte Selin Yeninci'nin çok konuşulan pozları...