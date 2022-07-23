Haberler Magazin Videoları Selin Yeninci tatilden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Selin Yeninci tatilden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Selin Yeninci tatilden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı
23.07.2022 01:13 - Son Güncelleme: 23.07.2022 01:17

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:50
Ebru Gündeş’in sevgilisi...
Magazin 00:06
Ebru Şahin deniz kenarından...
Magazin 00:15
Esra Erol’u hiç böyle...
Magazin 00:13
Hülya Avşar'dan olay pozlar
Magazin 00:25
Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...
Magazin 02:39
İfşa mesajlarıyla ilgili ilk...
Magazin 00:23
Aleyna Tilki'nin yatak odası...
Magazin 01:01
Mod: İntikam! Çağla Şıkel fena...
Magazin 00:46
Sibel Can ile Emir Sarıgül...
Magazin 00:47
İrem Derici'den beyaz...
Magazin 02:42
Yönetmen Erden Kıral son...
Magazin 00:35
Yok daha neler! Ronaldo cinsel...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Selin Yeninci, oyunculuk performansıyla birçok izleyici gibi İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekmişti. Tatlıses tarafından iltifat yağmuruna tutulan Yeninci, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettirmişti. Yeninci, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil için Yunanistan'a giden ünlü oyuncu, bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınladı. İşte Selin Yeninci'nin çok konuşulan pozları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA