Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! O pozları sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yeninci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yeni bir paylaşımda daha bulunarak bir kez daha gündem oldu. Bir fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçen oyuncu, tek düğmeyle tutturduğu delikli yeleğiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi gösterdi. İşte Selin Yeninci'nin dikkat çeken pozları...