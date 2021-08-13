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Selin Şekerci ilişkisi hakkında konuştu! Biricik aşkı İbrahim Selim için bakın neler söyledi

Selin Şekerci ilişkisi hakkında konuştu! Biricik aşkı İbrahim Selim için bakın neler söyledi
13.08.2021 15:01
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İbrahim Selim aşkı ile konuşulan Selin Şekerci, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. İşte haberin detayları ve 13 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...


İbrahim Selim aşkı ile konuşulan Selin Şekerci, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Güzel oyuncu, "İbrahim ile çok iyi anlaşıyoruz. Kendisi çok şeker" dedi. (Aydın Hamza)

ÜZGÜN NESRIN!
Oyuncu Nesrin Cavadzade önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, hakkında çıkan "Gazetecilere bağırdı" haberleriyle ilgili, "Bağırmam söz konusu değil. Haberler beni çok üzdü" dedi.

İREM'İN GÜZEL DİLEĞİ
İrem Helvacıoğlu, önceki gün alışverişe çıktığı Nişantaşı Citys'te görüntülendi. Güzel oyuncu, "Doğayı gelecek nesillere tertemiz bırakmak benim en büyük dileğim" dedi.

ERÇEL TEKLİFE AÇIK
Hande Erçel, önceki gün Bebek'teydi. Sevgilisi Kerem Bürsin'le bir sinema filminde oynayacağı konuşulan Erçel, "Teklif gelmedi. Gelirse seve seve oynarız" dedi. (Aydın Hamza)

CEM ADRİAN COŞTURDU
Cem Adrian, sevenleriyle bu kez Maximum Uniq Açıkhava'da buluştu. Etkileyici sesi ile iki saate yakın sahnede kalan Adrian, hayranlarını mutlu etti.

EBRU ŞOV YAPTI
Ebru Yaşar, Turkcell Vadi Açıkhava'nın muhteşem sahnesinde, özel repertuvarı ve göz kamaştıran kıyafetleriyle kendine hayran bıraktı.

BODRUM RESİTALİ
Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Serkan Kaya, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki Günay Restaurant'ta sahne aldı. Programına "Sevemiyorum" ile başlayan Kaya'yı izleyenler arasında Nuri Alço ve eşi Burcu Sezginoğlu da vardı.

HEM İŞTAHLI HEM FİT
Popçu Ece Seçkin, önceki gün verdiği bu pozla fit halini konuşturdu. Hamburger ve mantı sevdiğini söyleyen Seçkin, "Formda kalmak için düzenli spor yapıyorum" dedi.

YEŞİL SAHANIN ROMANTİĞİ
İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, aşka geldi. Yıldız futbolcu, kısa süre aşk yaşamaya başladığı İtalyan model Sara Arfaoui ile romantik karesini Instagram'da yayınladı.

SPORTİF BABA
Orhan Gencebay, önceki gün Türkbükü'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. Kulağında kulağlığıyla müzik dinleyen Orhan Baba, yaklaşık 10 bin adım atarak 6 kilometreye yakın yürüdü.

SÜRPRİZ İKİLİ
Can Bonomo ve oyuncu Demet Evgar, Bonomo'nun "Rüyamda Buluttum" isimli yeni şarkısı için bir araya geldi. Bugün Avrupa Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşan sürpriz düet parçasının klibinde de ikili birlikteydi.

NEFESLER TUTULDU
Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan DOST Didim (Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) 19-22 Ağustos tarihlerinde D-Marin Didim'de gerçekleşecek. BITCI.com ve D-Marin'in ana sponsorluğundaki turnuvaya 200 yarışmacı katılacak.

MORRONE BOĞAZ TURUNDA!
Estetik yaptırmak için Türkiye'ye gelen ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, ilk gün Nusret'e giderek yemek yemişti. İstanbul turuna devam eden İtalyan oyuncu, önceki akşam da, boğaz turu yaptı. Sosyal medyada da Morrone'ya çok büyük ilgi vardı. (Aydın Hamza)

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