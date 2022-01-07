edbir amaçlı koronavirüs testi yaptıran Selin Şekerci önce negatif sonra pozitif çıktı. Şekerci'nin kendisini evinde karantinaya almasının ardından yakın arkadaşı Hazal Kaya da test yaptırdı. Tüm testleri negatif çıkan Kaya'nın son yaptırdığı testi pozitif çıktı.

Hazal Kaya'nın panik yapmasını Instagram hesabından yayınladığı video ile tiye alan Selin Şekerci, "Hazal Kaya'ya Korona şoku! diye yapılmış Haber. Hazal panik bir arkadaşımızdır. Bu mevzu olduğundan beri, yaklaşık 7 kere falan test oldu. Hepsini yaptırdı. PCR'ını, Rapid'ini, Influenza'sını... Her şey negatif. Merak etmeyin, o da öyle biri ne yapalım" dedi.

"İyi ki panik biriyim" diyerek Selin Şekerci'ye cevap veren Hazal Kaya, son yaptırdığı testinin pozitif çıktığını söyledi. Oyuncu, açıklamasında "Herkese merhaba Az önce temaslı sayılan, bir negatif bir pozitif çıkan ne idüğü belirsiz arkadaşımız Selin Şekerci bir takım açıklamalar yapmış benim ne kadar panik biri olduğuma dair. İyi ki öyleyim. Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Geçmiş olsun hepimize" şeklinde konuştu.Başarılı oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz sene de koronavirüse yakalanmıştı.

Geçtiğimiz ay aşı yaptırmak için hastaneye giden Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş bir aşının yapılacağını görünce sinirlenmişti. Sosyal medya hesabından konuya isyan eden Kaya, "Sosyal medya takip etmenin faydaları 11 Aralık'ta tarihi dolmuş aşı olacaktık şişeyi görmek istemesem. Yapılan açıklama da 'Tarihi geçtikten sonra 9 ay daha kullanılabiliyor aşılar'. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir yazısı varmış. Aşının üzerinde neden son kullanma tarihi var o zaman" dedi.