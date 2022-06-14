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Selin Genç’ten peş peşe cesur pozlar!

Selin Genç’ten peş peşe cesur pozlar!
14.06.2022 01:44 - Son Güncelleme: 14.06.2022 01:49

OTOMATİK OYNAT

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ATV'de ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Selin Genç, Instagram hesabında yayınladığı havalı pozlarla gündem oldu. Derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle poz veren oyuncu, iddialı fotoğraflarını art arda yayınladı. Birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken kareler, binlerce yorum ve beğeni aldı. Öte yandan ünlü oyuncunun frikik vermemek için aldığı önlem dikkatlerden kaçmadı. İşte Selin Genç'in sosyal medyaya damga vuran pozları...

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