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Selin Ciğerci transparan pantolon giydi! "Külot modasına mı uydun?" yorumları geldi

Selin Ciğerci transparan pantolon giydi! "Külot modasına mı uydun?" yorumları geldi
30.01.2022 10:40

OTOMATİK OYNAT

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Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmişti... 13 kilo verdi transparan pantolonuyla kamera karşısına geçince olay oldu! Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci'ye aşk yaradı. Sürekli spor yapan ve 13 kilo veren Selin Ciğerci transparan pantolonlu fotoğraflarıyla gündeme geldi. Ciğerci kendisine İzzet Yıldızhan'ın sözlerini hatırlatanları yanıtsız bırakmadı. Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden olan Selin Ciğerci'nin kareleri tepki çekti.

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