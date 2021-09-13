Haberler Magazin Videoları Selin Ciğerci mal varlığını canlı yayında ifşa etti! "Şu an bir evim yok'' diyen Ciğerci, Gökhan Çıra ile milyonluk boşanmasını anlattı

Selin Ciğerci mal varlığını canlı yayında ifşa etti! "Şu an bir evim yok'' diyen Ciğerci, Gökhan Çıra ile milyonluk boşanmasını anlattı

Selin Ciğerci mal varlığını canlı yayında ifşa etti! "Şu an bir evim yok'' diyen Ciğerci, Gökhan Çıra ile milyonluk boşanmasını anlattı
13.09.2021 15:27
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Selin Ciğerci mal varlığını canlı yayında ifşa etti! "Şu an bir evim yok'' diyen Ciğerci Gökhan Çıra ile milyonluk boşanmasını anlattı. Açıklamaları ve yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile 2 yıllık evliliğini cuma günü bitirdi. Bir magazin programına bağlanan Ciğerci, Çıra ile hayatlarını ikiye böldüklerini ifade etti. "5 şirketten birinde Gökhan'la çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yapan Selin Ciğerci'nin sözlerinin ardından eski eşi Gökhan Çıra'ya gelen o mesaj da ifşa oldu. İşte bomba detaylar...


Gökhan Çıra'ya gelen mesaj ifşa oldu Selin Ciğerci mal varlığını nasıl bölüştüklerini tek tek anlattı! İşte bomba detaylar...

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