Selena'nın Selin'i yıllar sonra ortaya çıktı! Sinem Kobal'ın rol arkadaşı Cansu Demirci son haliyle hayran bıraktı

Selena'nın Selin'i sırra kadem basmıştı yıllar sonra ortaya çıktı! Sinem Kobal'ın başrolde yer aldığı 2000'li yılların popüler dizisi Selena'da Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'nin son halini görenler hayran kaldı. Ekranlardan uzak bir hayat süren oyuncu güzelliği ile gündeme bomba gibi düştü. Duru güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Cansu Demirci, yıllar içinde aynı kalmayı başaran nadir isimlerden. Eğitim hayatı için gittiği Almanya'da yaşamını sürdüren genç isim, dizide rol alan diğer oyuncu arkadaşlarının aksine uzun bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Cansu'nun eski rol arkadaşları Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Hazal Şenel ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.